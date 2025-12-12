L’immagine cattura l’attenzione con un senso di sospensione e immutabilità, evocando sensazioni di attesa e riflessione. A prima vista, potrebbe sembrare un’opera di street art, una provocazione artistica o una strategia pubblicitaria. Tuttavia, dietro questa apparente semplicità si cela un messaggio più profondo, invitando lo spettatore a fermarsi e a riflettere sul momento presente.

A guardare la foto, sembrerebbe un’installazione di street art, una provocazione alla Cattelan (non ce ne voglia il celebre artista) o una trovata pubblicitaria. Invece no, quell’auto sospesa nel vuoto è pura realtà. Qualche centimetro in là e la vettura volerebbe giù dal primo piano di un’autorimessa di Milano, dove il suo anziano conducente ha sbagliato manovra, sfondando la vetrata. Per fortuna sua – e pure dell’officina – il destino ha fermato le ruote in tempo, un attimo prima del disastro. Più che fuggente, l’attimo frenante. Così vera e forte, quell’immagine non è meno iconica di un’opera creativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it