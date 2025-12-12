L'ATP fa fuori Sinner dal premio per la sportività ma lui è più forte | vince quello dei tifosi

12 dic 2025

Jannik Sinner si conferma il tennista più amato dai tifosi, vincendo per il terzo anno consecutivo il premio 'Fans' Favourite'. Nonostante l'ATP abbia escluso il suo nome dalla lista dei candidati ufficiali, il pubblico ha scelto ancora una volta il giovane talento italiano, riconoscendone il valore e la simpatia.

Jannik Sinner ha vinto per il terzo anno consecutivo il premio 'Fans' Favourite', ovvero quello destinato al tennista preferito dai tifosi di tutto il mondo. Una rivincita dopo l'esclusione dalle candidature al riconoscimento riservato dall'ATP al giocatore più sportivo, che è andato a Carlos Alcaraz. Fanpage.it

