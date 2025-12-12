L'ATP fa fuori Sinner dal premio per la sportività ma lui è più forte | vince quello dei tifosi

Jannik Sinner si conferma il tennista più amato dai tifosi, vincendo per il terzo anno consecutivo il premio 'Fans' Favourite'. Nonostante l'ATP abbia escluso il suo nome dalla lista dei candidati ufficiali, il pubblico ha scelto ancora una volta il giovane talento italiano, riconoscendone il valore e la simpatia.

THRILLING Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz For The Title | Nitto ATP Finals Highlights 2025

