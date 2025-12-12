L’Atletico Ascoli saluta Galbiati e prende Viganò

L’Atletico Ascoli si prepara ad affrontare l’ultima gara del 2025 contro la Sammaurese, dopo aver conquistato un prezioso pareggio a Fossombrone. La squadra, che ha recentemente salutato Galbiati e accolto Viganò, ospiterà i modenesi nello stadio Del Duca prima di affrontare la trasferta a Teramo.

Archiviato il prezioso pareggio sul campo sempre ostico di Fossombrone, l’Atletico Ascoli è pronto a ricevere la visita del fanalino di coda Sammaurese, nell’ultima gara del 2025 tra le mura amiche dello stadio Del Duca prima della trasferta a Teramo. Il quarto risultato utile consecutivo, ottenuto al ‘Marcello Bonci’, ha confermato il quinto posto classifica dei bianconeri rimasti a tre lunghezze dal Notaresco, fermato in casa dal Termoli e che occupa l’ultimo posto utile per disputare i playoff. In una giornata che ha visto il campionato riaprirsi dopo la prima sconfitta della capolista Ostiamare battuta 3-1 a L’Aquila, terza forza del Girone F dietro al Teramo di Gianluca Carpani e a pari punti con l’Ancona a quota 32. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it