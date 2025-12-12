Latella porta in tv le letture che ci somigliano ospite Carrisi

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Rai3 i libri diventano conversazioni che parlano di noi. La Biblioteca dei Sentimenti attraversa autori e personaggi, portando in primo piano emozioni e dettagli spesso trascurati, quelli che restano tra una pagina e l'altra. Un appuntamento che invita a guardare l'attualità con la leggerezza della cultura e il calore delle storie.

