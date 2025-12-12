L' associazione Italia Nostra fa fronte comune contro l' impianto eolico sul monte Origlio

L'associazione Italia Nostra si schiera contro l'installazione di un grande impianto eolico sul monte Origlio, nei territori di Aquilonia e Lacedonia. La mobilitazione nasce dalla preoccupazione per l'impatto ambientale e paesaggistico di questa iniziativa, promuovendo la tutela del patrimonio naturale e culturale della zona.

Italia Nostra esprime grande soddisfazione per la mobilitazione a difesa del monte Origlio, nei territori di Aquilonia e Lacedonia, contro il mega impianto eolico da 30 MW denominato “Origlia” proposto dalla SKI 20 srl.Cittadini, associazioni nazionali come la stessa Italia Nostra, Amici della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Visita a Sulmona della presidente nazionale di Italia Nostra Mariarita Signorini

