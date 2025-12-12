L' associazione Italia Nostra fa fronte comune contro l' impianto eolico sul monte Origlio

Avellinotoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'associazione Italia Nostra si schiera contro l'installazione di un grande impianto eolico sul monte Origlio, nei territori di Aquilonia e Lacedonia. La mobilitazione nasce dalla preoccupazione per l'impatto ambientale e paesaggistico di questa iniziativa, promuovendo la tutela del patrimonio naturale e culturale della zona.

Italia Nostra esprime grande soddisfazione per la mobilitazione a difesa del monte Origlio, nei territori di Aquilonia e Lacedonia, contro il mega impianto eolico da 30 MW denominato “Origlia” proposto dalla SKI 20 srl.Cittadini, associazioni nazionali come la stessa Italia Nostra, Amici della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

