L’assessore misura la sicurezza | Non abbiamo l’organico sufficiente per il turno di notte alla stazione

L’assessore alla sicurezza Luca Ferrini evidenzia le criticità nel controllo notturno delle stazioni, sottolineando la carenza di organico. La crescente ondata di episodi violenti nel centro città, inclusa una recente pugnalata, mette in discussione l’efficacia delle misure di sicurezza adottate e solleva interrogativi sulla tutela dei cittadini e sulla gestione della sicurezza urbana.

Più che dalle critiche dei detrattori, l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini (Pri) è acccerchiato da episodi violenti financo nel centro città, come la pugnalata di qualche sera fa, che insidiano l’immagine di Cesena ben protetta dagli eventi criminosi. Assessore Ferrini, quali interventi per quel che gli compete sta cercando di mettere in atto il Comune per la salvaguardia della sicurezza? "Nell’arco di tre anni abbiamo assunto 25 nuovi agenti su 82, tutti al di sotto dei 30 anni e selezionati con concorso locale. Abbiamo una nuova sala per le identificazioni e per gli interrogatori all’avanguardia e una camera di sicurezza per gli arresti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it