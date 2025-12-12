L' assessora regionale alla Monia Monni visita alcune strutture della Asl sud est

L’assessora regionale alla Sanità e Politiche Sociali, Monia Monni, ha visitato giovedì 11 dicembre alcune strutture dell’Asl Toscana sud est in provincia di Arezzo, nell’ambito delle attività di monitoraggio e confronto con il territorio.

Visita dell'assessora regionale alla salute Monia Monni nell'Azienda USL Toscana nord ovest

