Arezzo, 12 dicembre 2025 – L ’assemblea dei soci della Società storica aretina, ente del terzo settore, torna a riunirsi martedì 16 dicembre alle ore 18,00 presso la sede sociale, in Arezzo via Leone Leoni 18, all’interno della ex palestra Inadel. I soci sono chiamati a discutere del programma di attività per il 2026 e ad esaminare il bilancio preventivo dello stesso anno, nominare nuovi soci e commemorare quelli defunti. Al termine cena sociale in un ristorante cittadino. Sorta nel 1997 per iniziativa di oltre 170 aretini, la Società storica svolge una intensa attività volta ad approfondire, con convegni, conferenze, pubblicazione di libri, visite guidate, le vicende del territorio aretino ed è aperta all’adesione di tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it