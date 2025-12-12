L’artigianato salentino rilancia | un patto per lo sviluppo economico e sociale

12 dic 2025

L’artigianato salentino si prepara a una fase di rilancio, con un focus sullo sviluppo economico e sociale della regione. Durante un incontro promosso da Confartigianato Lecce e la Camera di commercio, imprese e rappresentanti del territorio hanno discusso sulle sfide e le opportunità del settore, evidenziando l’importanza di un piano condiviso per il futuro dell’artigianato locale.

