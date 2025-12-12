L’arte di vivere bene

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È uscito il terzo volume della collana Extra Large di Internazionale, dedicato all’arte di vivere bene. Questa nuova raccolta di tascabili propone riflessioni e spunti su come migliorare la qualità della vita, offrendo un'occasione di approfondimento e ispirazione per lettori interessati a temi di benessere e crescita personale.

Il terzo libro di Extra Large, la nuova collana dei tascabili di Internazionale, è uscito in edicola e nelle librerie online. Leggi. Internazionale.it

“Vivere più a lungo e bene? Fare 5 chilometri al giorno, mangiare un po’ di tutto e diminuire la quantità del cibo del 30%”: i consigli di Silvio Garattini

“Vivere più a lungo e bene? Fare 5 chilometri al giorno, mangiare un po’ di tutto e diminuire la quantità del cibo del 30%”: i consigli di Silvio Garattini - Ecco i consigli del 95enne Silvio Garattini, il presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. ilfattoquotidiano.it

l8217arte di vivere bene

© Internazionale.it - L’arte di vivere bene