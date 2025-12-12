L’arte di vivere bene

È uscito il terzo volume della collana Extra Large di Internazionale, dedicato all’arte di vivere bene. Questa nuova raccolta di tascabili propone riflessioni e spunti su come migliorare la qualità della vita, offrendo un'occasione di approfondimento e ispirazione per lettori interessati a temi di benessere e crescita personale.

Il terzo libro di Extra Large, la nuova collana dei tascabili di Internazionale, è uscito in edicola e nelle librerie online. Leggi. Internazionale.it “Vivere più a lungo e bene? Fare 5 chilometri al giorno, mangiare un po’ di tutto e diminuire la quantità del cibo del 30%”: i consigli di Silvio Garattini “Vivere più a lungo e bene? Fare 5 chilometri al giorno, mangiare un po’ di tutto e diminuire la quantità del cibo del 30%”: i consigli di Silvio Garattini - Ecco i consigli del 95enne Silvio Garattini, il presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. ilfattoquotidiano.it "L’arte di vivere bene" è il terzo volume della collana di tascabili di Internazionale. In dieci brevi saggi lo scrittore Arthur C. Brooks ci guida alla scoperta di consigli e strumenti per affrontare l’esistenza nel modo più autentico e soddisfacente.? Lo trovi in edicol - facebook.com facebook #11dicembr - Vivere insieme è un’arte, un cammino paziente, bello e affascinante e ha alcune regole che si possono riassumere in tre parole: Posso? Grazie Perdono La vita non si fa in laboratorio, si fa nella realtà. Con la protezione della Santa Famiglia sia x.com © Internazionale.it - L’arte di vivere bene