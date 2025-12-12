L' arresto di Cuffaro il riesame di Catania annulla il sequestro dei 39 mila euro

Il tribunale del riesame di Catania ha annullato il sequestro di 39 mila euro nei confronti di Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Sicilia. L’ordinanza arriva dopo l’arresto domiciliari dell’ex politico, coinvolto in un’indagine per corruzione e turbativa d’asta condotta dalla procura di Palermo.

Arresti #domiciliari per l’ex presidente della Regione siciliana #Cuffaro. È indagato per associazione per delinquere, turbativa d'asta e corruzione. Richiesta d’arresto respinta per Saverio Romano, anche lui coinvolto nell'inchiesta di Palermo. x.com