L' Archivio di Stato non andrà via nuova sede in via Dogali
L'Archivio di Stato di Messina si trasferirà in una nuova sede in via Dogali 50, nel centro della città, a partire dal 2026. La decisione, annunciata dal Ministero della Cultura tramite la Direzione Generale Archivi, garantirà un nuovo spazio per l'istituto, consolidando la sua presenza nel cuore di Messina.
L’Archivio di Stato di Messina avrà una nuova sede. Il Ministero della Cultura tramite la Direzione Generale Archivi, annuncia la formalizzazione dei locali che ospiteranno l’Istituto a partire dal 2026: gli uffici saranno collocati in via Dogali 50, nel centro della città. Una soluzione che. Messinatoday.it
Nuovo Archivio di Stato. Adesso c’è una data. Il trasloco in via Roma fissato per il 10 novembre - Anni di lungaggini burocratiche e di rinvii, non senza qualche polemica, interpellanze parlamentari, annunci rimasti lettera morta. lanazione.it
L'Archivio di Stato di Milano diventerà un polo culturale - L'austero palazzo dell'Archivio di Stato di via del Senato a Milano che custodisce le carte della storia della città, è destinato a diventare uno spazio di cultura fruibile dai cittadini. ansa.itOggi pomeriggio, venerdì 5 dicembre, nel Comune con noi confinante Belpasso presso il Salone Municipale è stato presentato il volume:“Tracce documentali del culto di S. Lucia nell’Archivio Storico del Comune di Belpasso”, scritto da Gianni De Luca, un’ope - facebook.com facebookDal 21 novembre al 28 febbraio, l’Archivio storico del Comune di Firenze (via dell’Oriuolo 33) ospita la mostra “Firenze, l’invenzione della periferia”, aperta martedì, giovedì, sabato e la prima domenica del mese, dalle 10:30 alle 17:30. #ArchivioStorico #Fire x.com