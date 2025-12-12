L' Archivio di Stato non andrà via nuova sede in via Dogali

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Archivio di Stato di Messina si trasferirà in una nuova sede in via Dogali 50, nel centro della città, a partire dal 2026. La decisione, annunciata dal Ministero della Cultura tramite la Direzione Generale Archivi, garantirà un nuovo spazio per l'istituto, consolidando la sua presenza nel cuore di Messina.

L’Archivio di Stato di Messina avrà una nuova sede. Il Ministero della Cultura tramite la Direzione Generale Archivi, annuncia la formalizzazione dei locali che ospiteranno l’Istituto a partire dal 2026: gli uffici saranno collocati in via Dogali 50, nel centro della città. Una soluzione che. Messinatoday.it

Nuovo Archivio di Stato. Adesso c’è una data. Il trasloco in via Roma fissato per il 10 novembre - Anni di lungaggini burocratiche e di rinvii, non senza qualche polemica, interpellanze parlamentari, annunci rimasti lettera morta. lanazione.it

L'Archivio di Stato di Milano diventerà un polo culturale - L'austero palazzo dell'Archivio di Stato di via del Senato a Milano che custodisce le carte della storia della città, è destinato a diventare uno spazio di cultura fruibile dai cittadini. ansa.it

l archivio di stato non andr224 via nuova sede in via dogali

© Messinatoday.it - L'Archivio di Stato non andrà via, nuova sede in via Dogali