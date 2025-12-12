L’appello | Tavolo di lavoro per salvare il Cral

Un nuovo appello chiede al Comune di Milano, alle istituzioni cittadine e al Municipio 4 di sospendere lo sfratto previsto per il 28 gennaio e di avviare un tavolo di lavoro urgente. L’obiettivo è tutelare il Cral, una realtà storica che offre servizi alla comunità e che rischia di essere privatizzata.

Un nuovo appello "al Comune di Milano, alle istituzioni cittadine e al Municipio 4, affinché si sospenda l’esecuzione dello sfratto prevista per il 28 gennaio e si apra un tavolo di lavoro urgente per tutelare questa realtà storica e i servizi che offre alla cittadinanza". La richiesta arriva dalla presidente del Cral di via Bezzecca Luana Mogavero, nero su bianco, a nome del direttivo e dei soci del “dopolavoro“ storico. Ieri, una rappresentanza si è anche presentata in Consiglio comunale sventolando un cartello per pochi secondi durante la seduta: "No allo sfratto del Cral di via Bezzecca". Facciamo un passo indietro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’appello: "Tavolo di lavoro per salvare il Cral"

