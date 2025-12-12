L’appello di Alemanno | il Giubileo dei detenuti si trasformi in un giorno di speranza

Il 14 dicembre, nella Basilica Vaticana, si terrà il “Giubileo dei Detenuti”, una cerimonia presieduta da Papa Leone XIV. L’evento intende offrire un momento di riflessione e speranza per le persone in carcere, promuovendo inclusione e recupero sociale. Un’appello di Alemanno invita a trasformare questa giornata in un’occasione di rinnovata speranza e solidarietà.

I l prossimo 14 dicembre si svolgerà nella Basilica Vaticana il "Giubileo dei Detenuti" con una celebrazione presieduta da Sua Santità Papa Leone XIV. E' per questa occasione che Gianni Alemanno ha scritto un appello al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ai presidenti delle Camere, al Vice Presidente del Senato Anna Rossomando, al direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Dottor Stefano Carmine De Micheli. "È un appuntamento fortemente voluto dal Santo Padre Francesco nell'ambito del Giubileo "Spes non confundit", nella cui Bolla di indizione troviamo scritto: "Penso ai detenuti che, privi della libertà, sperimentano ogni giorno, oltre alla durezza della reclusione, il vuoto affettivo, le restrizioni imposte e, in non pochi casi, la mancanza di rispetto.