Laporta | Negreira non lo conosco non avevo bisogno di favori Anche Luis Enrique e Valverde confermano As

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha affrontato nuovamente il caso Negreira, dichiarando di non conoscere personalmente l'ex dirigente e di non aver avuto bisogno di favori. Le sue parole sono state pronunciate alla Ciutat de la Justicia, mentre anche Luis Enrique e Valverde hanno confermato la loro posizione sull'accaduto.

Il presidente del Barcellona Joan Laporta è tornato a parlare del caso Negreira alla Ciutat de la Justicia, sede della maggior parte degli organi giudiziari della città. Sono intervenuti sull’argomento anche gli ex allenatori blaugrana Luis Enrique ed Ernesto Valverde. Il caso Negreira: parlano Laporta, Luis Enrique e Valverde come testimoni. Come riportato da As: Joan Laporta ha rilasciato dichiarazioni stamani, come testimone dell’indagine sul caso Negreira. La dichiarazione fa parte dell’indagine per possibili reati di corruzione sportiva e falsità in un documento per il pagamento di 7,5 milioni di euro in 17 anni all’ex vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri (Cta) José María Enríquez Negreira e suo figlio Javier. Ilnapolista.it

