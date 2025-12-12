L’Apocalisse climatica un falso? La scienza andrà avanti nonostante le distorsioni di Rampini

In un contesto di crescente allarme per i cambiamenti climatici, le opinioni divergenti si moltiplicano. Recentemente, Federico Rampini ha pubblicato un video in cui sostiene che l’Apocalisse climatica sia un falso. Questo articolo analizza le posizioni di Rampini, confrontandole con le evidenze scientifiche e sottolineando come la ricerca continui a progredire nonostante le diverse opinioni.

di Antonello Pasini* Recentemente, Federico Rampini, noto giornalista e opinionista molto ascoltato in tv, sui giornali e sui social, ha pubblicato sulle pagine web del Corriere della Sera un suo video dal titolo emblematico: “L’Apocalisse climatica che era un falso”. Vi si parla di un articolo scientifico sui danni economici dei cambiamenti climatici che si prospettano per il futuro a livello mondiale, pubblicato un anno e mezzo fa sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale Nature e recentemente ritirato. In poche parole, Rampini sostiene che era “pieno zeppo di dati falsi, manipolati, truccati, in modo da ingigantire, appunto, i danni economici del cambiamento climatico” e vuole proporre quella che chiama “una riflessione adeguata sul perché sia stato possibile”, sostenendo che gli scienziati del clima sono diventati “sacerdoti di una religione” che “sacrificano la verità” per “rieducare un’umanità peccaminosa”. Ilfattoquotidiano.it

L’Apocalisse climatica che era un falso x.com

FRANCENIGO: la lettura scenica "L'Apocalisse" di Giovanni Panontin. Venerdì 5 dicembre alle 20.45 nella sala Damiano Chiesa - facebook.com facebook