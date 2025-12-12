L’Antitrust legittima il caro voli per Sicilia e Sardegna Il Codacons | tariffe fuori controllo

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha confermato la legittimità delle tariffe aeree per Sicilia e Sardegna, escludendo pratiche scorrette. Il Codacons critica comunque l’aumento dei prezzi, definendoli fuori controllo. La questione ha generato un acceso dibattito tra consumatori e autorità, in un contesto di crescenti preoccupazioni per i costi delle vacanze natalizie nelle isole.

È scontro consumatori-Antitrust dopo le parole dell'autorità sul caro voli a Natale per la Sardegna e la Sicilia che, in audizione alla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, ha escluso pratiche scorrette delle compagnie. «Nel complesso, l'analisi condotta sui mercati delle rotte domestiche da e per la Sicilia e la Sardegna non ha fatto emergere.

