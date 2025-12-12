L’ansia di essere sempre perfetti impedisce che accadano cose belle nella vita Lasciatevi andare in amore come nel lavoro | Lily Collins torna con Emily In Paris

Lily Collins torna con la quinta stagione di “Emily In Paris”, disponibile dal 18 dicembre su Netflix. La serie, ambientata tra Parigi e Venezia, invita a lasciar andare la perfezione e ad abbracciare l’amore e le emozioni autentiche. La protagonista e il cast si sono presentati a Venezia, anticipando nuove avventure e spunti di riflessione sulla vita e le relazioni.

"Emily In Paris" è arrivata alla quinta stagione e sarà disponibile dal 18 dicembre su Netflix. Il cast con a capo la protagonista e attrice Lily Collins, si è presentato a Venezia, che sarà una delle location delle nuove puntate, per presentare il nuovo progetto. Tutto ruota attorno a Emily, un'ambiziosa direttrice marketing venticinquenne di Chicago che ottiene inaspettatamente il lavoro dei sogni a Parigi, per poi spostare gli affari in Italia. Alla guida dell'Agence Grateau a Roma, Emily si trova ad affrontare difficoltà sia professionali che sentimentali, mentre cerca di adattarsi alla vita nella capitale.