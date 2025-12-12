L’annuncio di Re Carlo III | Le mie cure contro il cancro l’anno prossimo saranno ridotte

Re Carlo III annuncia che le sue cure contro il cancro saranno ridotte l’anno prossimo, grazie a una diagnosi precoce e a trattamenti efficaci. La notizia rappresenta un importante traguardo, simbolo dei progressi compiuti nella lotta contro questa malattia e testimonianza dei successi della medicina moderna.

“Questa buona notizia è possibile grazie alla diagnosi precoce, a un intervento efficace e al rispetto delle indicazioni dei medici ” e questo risultato è “una benedizione personale e una testimonianza dei notevoli progressi compiuti nella cura del cancro negli ultimi anni”. La “buona notizia” a cui si riferisce Carlo III d’Inghilterra, nel suo atteso discorso su Channel 4, è che le sue cure contro il cancro “potranno essere ridotte” nel nuovo anno. Il discorso è stato registrato due settimane fa per la campagna di raccolta fondi in favore della ricerca e della prevenzione contro i tumori che Carlo III patrocina. Ilfattoquotidiano.it

Re Carlo condivide "buone notizie" sulla sua malattia: "Potrò ridurre la terapia nel nuovo anno" - Re Carlo III ha annunciato che, grazie alla diagnosi precoce, la sua terapia contro il cancro alla prostata potrà essere ridotta nel nuovo ... iltempo.it

