L'annuncio della data delle nozze di Luì e Sofì nascondeva un evento | si sposeranno mai davvero i Me contro Te?

L'annuncio della data delle nozze di Luì e Sofì ha attirato l'attenzione dei fan, ma dietro l'evento si nasconde un'inaspettata sorpresa. Una giornata passata a curiosare tra i profili Instagram dei Me contro Te ha rivelato dettagli sorprendenti, lasciando tutti con il dubbio: il matrimonio si farà davvero? Ecco cosa abbiamo scoperto.

Cronaca di una (mezza) giornata trascorsa a scrollare i profili Instagram dei Me contro Te in attesa dell'annuncio con la data delle nozze. Annuncio che si è rivelato essere uno specchietto per le allodole: serviva a lanciare l'ennesimo evento a pagamento con ticket che costano fino a 100 euro. E che permetterà a Sofia Scalia e Luigi Calagna di continuare a fare cassa sull'aspettativa cresciuta intorno al loro matrimonio. Matrimonio che, da quel lontano 9 ottobre 2021, continua a non essere celebrato.