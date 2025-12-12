Landini | Le diseguaglianze non sono inevitabili cambiare rotta

AGI - Nel giorno dello sciopero generale indetto dalla Cgil contro la manovra del governo Meloni e a sostegno dei salari, nel corteo di Firenze sfila il segretario nazionale del sindacato, Maurizio Landini. Il lungo corteo, che ha attraversato il centro cittadino, è partito da piazza Santa Maria Novella. Molti gli striscioni contro la manovra di bilancio del Governo Meloni, finte banconote da cento euro con sopra il volto della premier per dire basta ai tagli e chiedere salari più alti, pensioni dignitose, investimenti nei servizi pubblici e stop alla corsa al riarmo. Molte anche le bandiere della Palestina e cori pro-Palestina. Agi.it © Agi.it - Landini: "Le diseguaglianze non sono inevitabili, cambiare rotta"

