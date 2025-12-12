Landini | Diseguaglianze non sono inevitabili cambiare rotta

Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, interviene sul tema delle disuguaglianze, sottolineando che non sono inevitabili e che è possibile cambiare rotta. In occasione dello sciopero generale a Firenze contro la manovra del governo Meloni e a sostegno dei salari, Landini ha partecipato al corteo, ribadendo l’importanza di un’azione collettiva per promuovere equità e giustizia sociale.

AGI - Nel giorno dello sciopero generale indetto dalla Cgil contro la manovra del governo Meloni e a sostegno dei salari, nel corteo di Firenze sfila il segretario nazionale del sindacato, Maurizio Landini. Il lungo corteo, che ha attraversato il centro cittadino, è partito da piazza Santa Maria Novella. Molti gli striscioni contro la manovra di bilancio del Governo Meloni, finte banconote da cento euro con sopra il volto della premier per dire basta ai tagli e chiedere salari più alti, pensioni dignitose, investimenti nei servizi pubblici e stop alla corsa al riarmo. Molte anche le bandiere della Palestina e cori pro-Palestina. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Landini: "Diseguaglianze non sono inevitabili, cambiare rotta"

