L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 12 dicembre 2025

L’andamento di Borsa italiana e spread oggi, 12 dicembre 2025, segna la chiusura di una settimana intensa per i mercati europei. Gli investitori sono in attesa di capire l’andamento di Piazza Affari e dello spread tra Btp e Bund tedeschi, indicatori chiave per il clima economico e finanziario del continente.

Si chiuderà oggi la settimana dei mercati europei. Cresce l'attesa per l'apertura della Borsa italiana e dello spread tra Btp e Bund tedeschi. Milano ieri, giovedì 11 dicembre, ha concluso a +0,54%.

