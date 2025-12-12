Lancio della bici elettrica sul déhors di Gianca ai Murazzi di Torino il giudice | Va considerata come un' arma

Il processo al 45enne di Torino si apre con una novità giudiziaria riguardante la bici elettrica lanciata nel 2021 ai Murazzi. Il giudice ha infatti ritenuto l’oggetto come un’arma, aggravando le accuse di lesioni e danneggiamento. L’udienza si è svolta il 11 dicembre, segnando un importante passo nel caso che ha attirato l’attenzione pubblica.

Lesioni aggravate dall'uso dell'arma e danneggiamento aggravato dall'esposizione a pubblica fede. Ieri, 11 dicembre, si è aperto con questa importante novità il processo al 45enne che, nel 2021, dai Murazzi di Torino ha scagliato una bicicletta elettrica contro l'ombrellone del dehors dello.