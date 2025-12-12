Lanciano un piccone contro i carabinieri | la volante si ribalta e finisce fuori strada

Today.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un inseguimento tra carabinieri e sospetti si trasforma in un incidente grave. Durante l'operazione, i fuggitivi lanciano un piccone contro la volante, che si ribalta e finisce fuori strada. L'episodio evidenzia la pericolosità della situazione e le conseguenze di comportamenti rischiosi durante le operazioni di polizia.

I carabinieri li inseguono e loro lanciano contro la volante un piccone. La gazzella si ribalta e finisce fuori strada. È successo a Felizzano, in provincia di Alessandria, al termine di un inseguimento iniziato nell'Oltrepò Pavese. L'inseguimento e il lancio del picconeLa fuga è iniziata nel. Today.it

