Lanciano un piccone contro i carabinieri | la volante si ribalta e finisce fuori strada

Un inseguimento tra carabinieri e sospetti si trasforma in un incidente grave. Durante l'operazione, i fuggitivi lanciano un piccone contro la volante, che si ribalta e finisce fuori strada. L'episodio evidenzia la pericolosità della situazione e le conseguenze di comportamenti rischiosi durante le operazioni di polizia.

I carabinieri li inseguono e loro lanciano contro la volante un piccone. La gazzella si ribalta e finisce fuori strada. È successo a Felizzano, in provincia di Alessandria, al termine di un inseguimento iniziato nell'Oltrepò Pavese.

