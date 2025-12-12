L’amore è cieco Italia su Netflix ci fa orrore ma crea dipendenza

L’amore è cieco, il reality italiano su Netflix, suscita disagio ma cattura l’attenzione. Tra momenti imbarazzanti e commenti di superiorità, il programma si rivela irresistibile nonostante il senso di disagio. Un fenomeno di costume che spinge a riflettere sulla nostra attrazione per format che mescolano trash e intrattenimento.

Un reality che si guarda con imbarazzo e si commenta con superiorità, salvo poi non perdere una puntata. Tra capsule, red flag ignorate e romanticismo d'altri tempi, Netflix ha trovato il modo perfetto per tenerci incollati allo schermo (contro ogni buon senso).