Lamanna sulla lotta scudetto | Vedo più avanti l’Inter anche se… 

Eugenio Lamanna, ex portiere del Genoa, esprime la sua opinione sulla corsa allo scudetto, indicando l’Inter come la squadra più avanti rispetto alle altre. Tuttavia, non chiude completamente le porte alle concorrenti, lasciando spazio a qualche incertezza sulla possibile evoluzione della stagione.

Inter News 24 L’ex portiere del Genoa Eugenio Lamanna ha detto la sua sulla lotta scudetto: per lui la squadra di Cristian Chivu è più avanti delle altre, anche se.. Eugenio Lamanna, ex portiere del Genoa, è intervenuto come ospite su TMW Radio per offrire il suo punto di vista sulla lotta scudetto in Serie A. QUI LE ULTIME SULL’INTER Le sue considerazioni si concentrano sulle dinamiche del campionato e sulle principali contendenti al titolo, inclusi i nerazzurri, che a suo dire sono i favoriti. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate nel corso del programma radiofonico. LE PAROLE DI LAMANNA – « Come organico vedo più avanti l’Inter, il fatto di lottare in alto anche in Champions è più pronta al doppio impegno. 🔗 Leggi su Internews24.com