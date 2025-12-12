L’Alma veste un pezzo di storia della città Sulle nuove maglie c’è l’arco d’Augusto

L’Alma Fano rinnova il proprio abbigliamento, integrando nelle nuove divise simboli iconici della città. Le maglie, arricchite dall’arco d’Augusto, rappresentano un legame forte tra la squadra e il patrimonio storico di Fano, rafforzando il senso di identità e appartenenza locale.

L’Alma Fano si rifà il look con le nuove divise sempre più legate ai simboli della città come l’ arco d’Augusto che compare nello sfondo di ogni maglia. Ieri mattina al Bon Bon Caffé, il responsabile marketing della società granata Fabio Bargnesi ha presentato quelle che saranno le nuove maglie da gioco, in casa, da trasferta e nel pre-gara dell’Alma Fano Calcio alla presenza del sindaco Serfilippi, della dirigenza e dei soci del Consorzio Fano Sport. A fare gli onori di casa è stato il presidente del club granata Giovanni Mei che, dopo aver ricordato la figura di Leo Profili, scomparso l’altro giorno, – "ha lasciato un’immagine che rimarrà per sempre nella storia del Fano" ha detto, – ha poi sottolineato quanto di buono si è già realizzato in appena un anno e mezzo di vita per la crescita del calcio fanese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net