L’allenatore del Manchester City Pep è il migliore del mondo dice l’assistente del City Toure

Kolo Toure, assistente del Manchester City, ha dichiarato che Pep Guardiola è “il miglior allenatore del mondo”. Le parole arrivano in un momento di grande fiducia per il club, che si prepara ad affrontare il Crystal Palace, consolidando la reputazione del tecnico catalano come uno dei protagonisti più influenti del calcio internazionale.

2025-12-12 15:48:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Pep Guardiola è “il miglior allenatore del mondo”, afferma l’assistente del Manchester City Kolo Toure mentre il club si prepara ad affrontare il Crystal Palace in forma. Guuardiola ha saltato la conferenza stampa pre-partita di venerdì per motivi personali, ma domenica sarà in panchina contro la squadra di Oliver Glasner, quarta in classifica. Il City ha vinto le ultime quattro partite in tutte le competizioni ed è emerso come il principale sfidante dell’Arsenal per il titolo di Premier League. Justcalcio.com

Guardiola-Manchester City, ufficiale rinnovo: contratto per altre due stagioni - L'allenatore resterà sulla panchina del club anche nella prossima stagione e in quella successiva. sport.sky.it

Manchester City, Guardiola: “Walker non ci sarà al Mondiale per Club” - Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha confermato che Kyle Walker non farà parte della rosa dei Citizens per il Mondiale per Club È già tempo di pensare al calciomercato, nonostante ... gianlucadimarzio.com

L’allenatore del Real Madrid si gioca la panchina contro il Manchester City di uno dei suoi maestri - facebook.com facebook