L’allarme di Patuelli | Infrastrutture carenti

L'economia dell'Emilia Romagna è tra le più dinamiche d'Italia, ma la carenza di infrastrutture moderne rappresenta un ostacolo alla crescita. Patuelli evidenzia come la vetustà di strade, trasporti e ferrovie limiti le potenzialità di sviluppo della regione, sottolineando l'urgenza di investimenti in infrastrutture per sostenere il progresso economico.

"Abbiamo un'economia estremamente dinamica e vivace in Emilia Romagna, ma se non abbiamo le infrastrutture, come per esempio i trasporti, strade e ferrovie, datati oltre cinquant'anni, i fattori di crescita non hanno possibilità di svilupparsi come potrebbero". Lo ha detto Antonio Patuelli, Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e della Cassa di Ravenna, intervenendo a Rimini alla presentazione ufficiale del primo report dell' Osservatorio Investimenti, promosso dalla Camera di Commercio della Romagna e dall'Università di Bologna nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.