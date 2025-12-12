L’allarme delle coop | Ci sono 390 alloggi fermi da via Taggia a Treves serve una soluzione

Il Consorzio Cooperative Lavoratori (Ccl), importante realtà milanese nel settore immobiliare cooperativo, segnala una crisi senza precedenti. Con 390 alloggi fermi da via Taggia a Treves, la situazione richiede urgentemente interventi per trovare una soluzione e rilanciare i progetti di sviluppo immobiliare.

Milano, 12 dicembre 2025 – In oltre mezzo secolo di storia Consorzio Cooperative Lavoratori (Ccl), colosso radicato a Milano che porta avanti lo sviluppo di progetti di sviluppo immobiliare con il modello cooperativo, sta vivendo una situazione “senza precedenti”. A oggi, sono 390 gli alloggi, di cui 200 appartamenti in edilizia libera (tra 3.400 e 3.800 euro al mq) “fermi in attesa di risposte attuative da parte del Comune”, su una mappa che passa da via Taggia, dove sono previsti 110 alloggi, a via Treves e via Ornato. Alloggi che in molti casi sono già stati assegnati ai soci, famiglie che hanno investito sul sogno di una casa a prezzi accessibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it