Ladri di borse l’appello del Questore Conticchio

Il Questore Conticchio lancia un appello contro i furti di borse, praticati principalmente su donne anziane. In tre mesi, sono stati registrati 17 colpi, spesso orchestrati da un complice che distraeva le vittime fingendo di chiedere indicazioni, consentendo ai ladri di sottrarre le loro borse.

Tempo di lettura: < 1 minuto 17 colpi effettuati in tre mesi su donne perlopiù anziane che distratte dal complice che fingeva di chiedere indicazioni stradali venivano derubate della borsa. Sono le accuse nei confronti di due persone fermate dalla squadra Mobile della Questura di Salerno che ha dovuto faticare non poco ad individuare i due ladri che avevano escogitato un sistema repentino di noleggio di auto che li aveva resi difficili da acciuffare. Grazie alla presenza nelle borse dei telefonini e delle carte di credito sugli stessi, spesso i malviventi riuscivano ad entrare nei conti correnti delle vittime a sottrarre denaro. Anteprima24.it

