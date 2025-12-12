Ladri a casa del sindaco | Fa male sentirsi violati nel proprio intimo

La sindaca di Carinola, Giuseppina Di Biasio, ha condiviso sui social la triste esperienza di essere vittima di una violazione nella propria abitazione. L’episodio ha suscitato grande attenzione e solidarietà, evidenziando il senso di vulnerabilità che può colpire chi ricopre ruoli pubblici e personali.

Ladri in casa della sindaca di Carinola Giuseppina Di Biasio. E' la stessa prima cittadina a renderlo noto attraverso un post sui social. Da quanto si apprende, i malfattori si sono introdotti nell'abitazione della sindaca quando non c'era nessuno in casa. Hanno rovistato tra i cassetti e.

LADRI IN CASA DEL SINDACO: MESSI IN FUGA DALL'ANTIFURTO | 01/12/2022

