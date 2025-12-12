L’addio della città a Paolo Castaldini Zuppi | Sempre al servizio degli altri La sua era una generosità totale

La città si congeda con affetto e riconoscenza a Paolo Castaldini, figura stimata e ammirata da molti. Zuppi ricorda la sua generosità totale e il suo spirito al servizio degli altri. Con il suo sorriso sempre presente, Paolone lascia un ricordo indelebile di carisma e altruismo, testimoniando l'affetto di una comunità che lo ricorderà con affetto.

Con il suo tipico sorriso un po' beffardo e senza alcun tipo di cattiveria, da lassù Paolone sicuramente avrà espresso tutta la sua soddisfazione per come si è svolto il suo funerale. La squadra dei volontari, che negli anni ha cresciuto e preparato affinché le manifestazioni religiose si svolgessero nel miglior modo possibile, ieri è stata perfetta. Altrettanto il cardinale Matteo Zuppi nel descrivere la sua capacità di unire la forma alla sostanza. E poi ci sono la moglie Giuliana e la figlia Daniela. Due giganti, perché non è neppure facile gestire tutta quell'ondata di affetto che in queste ore è piovuta su di loro.