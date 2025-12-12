L' addio a Federico Brio la sorella | Ci hai riempito la vita di vita

Un'immensa folla si è radunata al campo sportivo di Rignano Flaminio per l'addio a Federico Brio, il 15enne di Faleria tragicamente scomparso dopo un incidente. Amici, familiari e cittadini si sono stretti intorno alla famiglia, condividendo il dolore e il ricordo di un giovane che ha lasciato un vuoto profondo nella comunità.

Per l'addio a Federico Brio una folla commossa ha riempito il campo sportivo di Rignano Flaminio. Amici, compagni di scuola e di squadra, professori e cittadini si sono stretti attorno ai genitori, alla sorella e ai familiari del 15enne di Faleria morto dopo essere stato investito da un'auto. Viterbotoday.it Investito dopo una festa, muore il 15enne Federico Brio - Il giovane di Faleria si trovava a Rignano Flaminio, inutili i soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare ... civonline.it Federico, Maria Teresa e Stefano: tre vittime della strada in meno di un giorno sulle strade di Roma e provincia - Federico Brio aveva 15 anni, è stato investito da un'auto guidata da un ragazzo che conosceva a Rignano Flaminio. roma.corriere.it Addio vicino: Federico #Chiesa sarebbe in rotta col #Liverpool e pronto a partire già a #gennaio Una occasione d'oro sul #Calciomercato per le big italiane che sognano il ritorno dell'ex #Juventus in #SerieA ? #Roma, #Napoli e #Inter sono le tre squadr - facebook.com facebook © Viterbotoday.it - L'addio a Federico Brio, la sorella: "Ci hai riempito la vita di vita"

Youtubers Ucc*dono Un Bambino di 5 Anni… PT.1

Video Youtubers Ucc*dono Un Bambino di 5 Anni… PT.1 Video Youtubers Ucc*dono Un Bambino di 5 Anni… PT.1