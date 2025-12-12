L' acchiappavip Francesco Caterina colpisce ancora | scatto con Claudio Baglioni
L’AcchiappaVip Francesco Caterina continua a sorprendere: questa volta, il noto intercettatore di celebrità ha immortalato un momento con il celebre cantautore Claudio Baglioni, rafforzando la sua figura come punto di riferimento nel mondo delle star.
L’AcchiappaVip Francesco Caterina, noto per intercettare celebrità di ogni genere, ha agganciato oggi Claudio Baglioni. L'occasione è stata la presenza del celebre cantante italiano alla rassegna Musica d'Artista al Teatro Verdi di Salerno. Inevitabile lo scatto dietro le quinte che conferma. Salernotoday.it
