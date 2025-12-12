Laboratori natalizi per bambini ad Aiello del Sabato | gli appuntamenti da non perdere

Durante le festività natalizie, Aiello del Sabato si anima con laboratori dedicati ai più piccoli. Il Centro Italiano Femminile ha organizzato una serie di appuntamenti creativi e divertenti, pensati per coinvolgere i bambini in attività stimolanti e festive. Un'occasione imperdibile per vivere momenti di allegria e spirito natalizio in compagnia.

Il Centro Italiano Femminile di Aiello del Sabato ha programmato una serie di laboratori natalizi dedicati ai bambini. Le attività si svolgeranno presso la Biblioteca comunale di Aiello del Sabato nelle date indicate: 12 e 20 dicembre; il ciclo si concluderà il 3 gennaio con una tombolata.La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

