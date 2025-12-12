L' abbraccio di Fratoianni e Landini al corteo Cgil a Firenze – Il video

Il corteo di Firenze, organizzato in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati, ha visto protagonisti momenti di solidarietà tra leader politici e rappresentanti sindacali. Tra gli episodi più significativi, l’abbraccio tra Nicola Fratoianni e Maurizio Landini, simbolo di unità e determinazione nel difendere i diritti dei lavoratori.

(Agenzia Vista) Firenze, 12 dicembre 2025 Il corteo di Firenze in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati. Ecco l'abbraccio tra il deputato di Avs Fratoianni e il segretario della Cigl Landini. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

