la youtuber martina tiberi numero uno in italia nel mondo della caccia

Perugia, 12 dicembre 2025 – Caccia4Passion, il canale ideato e guidato dall'umbra Martina Tiberi, ha superato i 100mila iscritti su YouTube ricevendo la targa d’argento della piattaforma. È il primo canale di caccia in Italia, gestito interamente da una donna, a raggiungere questo traguardo, diventando un punto di riferimento per la comunità venatoria nazionale. Nato nell’ottobre del 2017, Caccia4Passion è un progetto gratuito dedicato alla caccia, alla cinofilia, al tiro e all’outdoor con l’obiettivo di raccontare il mondo venatorio in modo trasparente, autentico e accessibile a tutti, superando stereotipi e barriere. 🔗 Leggi su Lanazione.it