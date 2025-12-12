Rosanna Banfi condivide la sua esperienza nella lotta contro un tumore al polmone, raccontando le emozioni e le paure affrontate durante il percorso. Ospite a

(Adnkronos) – "Questa volta me la sono cavata bene". Rosanna Banfi ospite oggi venerdì 12 dicembre a La volta buona, ha parlato della sua recente lotta contro il tumore al polmone. "Era molto piccolo ed è stato preso in tempo. Ieri mi ha chiamato il Professore per dirmi che la storia è finita: non ci . Periodicodaily.com

La volta buona, Rosanna Banfi e il tumore: "Avevo paura per l'operazione ma è finita"

La volta buona, Rosanna Banfi e il tumore: "Avevo paura per l'operazione ma è finita" - Rosanna Banfi ospite oggi venerdì 12 dicembre a La volta buona, ha parlato della sua recente lotta contro il tumore al polmone. adnkronos.com

Garattini bacchetta Rosanna Banfi e sconsiglia anche carne rossa e burro: “Poi fate come volete” - Il Prof Garattini a La volta buona dice no ad alcuni alimenti per vivere bene, per la longevità, perché cancerogeni. ultimenotizieflash.com

L’assenza di decorazioni natalizie in “È la volta buona” ha sorpreso molti spettatori, soprattutto perché il programma è ambientato durante le feste. Non si tratta però di una questione di budget, ma di una scelta voluta sin dall’inizio. ? - facebook.com facebook

La news è che mi vedrete spesso alla Volta Buona x.com