La volta buona Rosanna Banfi e il tumore | Avevo paura per l’operazione ma è finita

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosanna Banfi condivide la sua esperienza nella lotta contro un tumore al polmone, raccontando le emozioni e le paure affrontate durante il percorso. Ospite a

(Adnkronos) – "Questa volta me la sono cavata bene". Rosanna Banfi ospite oggi venerdì 12 dicembre a La volta buona, ha parlato della sua recente lotta contro il tumore al polmone. "Era molto piccolo ed è stato preso in tempo. Ieri mi ha chiamato il Professore per dirmi che la storia è finita: non ci . Periodicodaily.com

La volta buona, Rosanna Banfi e il tumore: "Avevo paura per l'operazione ma è finita"

volta buona rosanna banfiLa volta buona, Rosanna Banfi e il tumore: "Avevo paura per l'operazione ma è finita" - Rosanna Banfi ospite oggi venerdì 12 dicembre a La volta buona, ha parlato della sua recente lotta contro il tumore al polmone. adnkronos.com

volta buona rosanna banfiGarattini bacchetta Rosanna Banfi e sconsiglia anche carne rossa e burro: “Poi fate come volete” - Il Prof Garattini a La volta buona dice no ad alcuni alimenti per vivere bene, per la longevità, perché cancerogeni. ultimenotizieflash.com

Immagine generica

Rosanna Banfi: L'emozione di ballare in Tv con mio marito - La Volta Buona 20/10/2023

Video Rosanna Banfi: L'emozione di ballare in Tv con mio marito - La Volta Buona 20/10/2023