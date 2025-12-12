La Volta Buona Pamela Camassa glissa la domanda sulla nuova storia d’amore

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la sua partecipazione a La Volta Buona, Pamela Camassa ha preferito non rispondere alle domande sulla sua vita sentimentale, nonostante abbia recentemente condiviso una foto che alimenta le speculazioni. La sua riservatezza ha suscitato curiosità tra il pubblico, lasciando in sospeso i dettagli sulla sua eventuale nuova relazione.

