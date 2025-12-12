La Volta Buona Pamela Camassa glissa la domanda sulla nuova storia d’amore

Durante la sua partecipazione a La Volta Buona, Pamela Camassa ha preferito non rispondere alle domande sulla sua vita sentimentale, nonostante abbia recentemente condiviso una foto che alimenta le speculazioni. La sua riservatezza ha suscitato curiosità tra il pubblico, lasciando in sospeso i dettagli sulla sua eventuale nuova relazione.

Ospite a La Volta Buona Pamela Camassa che ha evitato di rispondere alle domande sulla sua nuova frequentazione, sebbene lei abbia anche pubblicato una foto giorni fa. Ildifforme.it Pamela Camassa fidanzata con Stefano Russo? Lei rompe il silenzio/ La reazione choc di Filippo Bisciglia - Lei conferma la relazione, lui la bacia al The Fox e Bisciglia evita ogni dichiarazione. ilsussidiario.net Pamela Camassa volta pagina dopo la separazione da Filippo Bisciglia: la foto mentre bacia Stefano Russo - Pamela Camassa, dopo la separazione da Filippo Bisciglia, avrebbe riaperto il suo cuore a un nuovo amore. fanpage.it L’assenza di decorazioni natalizie in “È la volta buona” ha sorpreso molti spettatori, soprattutto perché il programma è ambientato durante le feste. Non si tratta però di una questione di budget, ma di una scelta voluta sin dall’inizio. ? - facebook.com facebook La news è che mi vedrete spesso alla Volta Buona x.com © Ildifforme.it - La Volta Buona, Pamela Camassa glissa la domanda sulla nuova storia d’amore

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, l'addio dopo 17 anni insieme - La volta buona 18/11/2025

Video Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, l'addio dopo 17 anni insieme - La volta buona 18/11/2025 Video Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, l'addio dopo 17 anni insieme - La volta buona 18/11/2025