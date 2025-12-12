La Volta Buona le pagelle del 12 dicembre | Rosanna Banfi tumore battuto 10 Baldini dice addio alla mamma 8

Nell’episodio de La Volta Buona del 12 dicembre si è affrontato il tema dell’eterna giovinezza, tra storie di successo e consigli pratici. Gli ospiti hanno condiviso esperienze e strategie, riflettendo su metodi scientifici e personali per mantenere vitalità e benessere nel tempo. Un appuntamento dedicato a chi cerca di preservare la giovinezza in tutte le sue sfumature.

Il tema cardine della puntata di venerdì 12 dicembre de La Volta Buona è l’ eterna giovinezza. Con gli ospiti in studio si è parlato di varie linee guida, da quelle dettate dalla scienza a quelle personali, per così dire, che hanno dimostrato di funzionare nel tempo. L’eterna giovinezza di Magalli. Voto: 7. Dopo un filmato dedicato a Sophia Loren, per la quale l’età è soltanto un numero, Caterina Balivo ha interrogato Giancarlo Magalli sui suoi segreti d’eterna giovinezza. Come al solito, il presentatore ha fatto sfoggio della sua ironia. Sorriso sornione sulle labbra, ha esordito: “ Non morire è già un primo passo importante”. Dilei.it

L’assenza di decorazioni natalizie in “È la volta buona” ha sorpreso molti spettatori, soprattutto perché il programma è ambientato durante le feste. Non si tratta però di una questione di budget, ma di una scelta voluta sin dall’inizio. ? - facebook.com facebook

