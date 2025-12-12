La voce di un uomo in piena notte e la lesione al collo | tutti i dubbi sulla morte di Diana Canevarolo

La misteriosa morte di Diana Canevarolo ha sollevato numerosi interrogativi, tra cui la presenza di una voce maschile nella notte e una lesione al collo. Rinvenuta priva di vita vicino alla sua abitazione a Torri di Quartesolo, la scena del decesso presenta elementi inquietanti, come il tetto irraggiungibile dall’interno e la finestra chiusa, alimentando il mistero sulla dinamica e le cause della tragedia.

Il tetto della sua abitazione era irraggiungibile dall’interno. E la finestra di casa era chiusa quando Diana Canevarolo è stata rinvenuta, riversa nel suo sangue, nei pressi del patio del condominio dove viveva con marito e figlio a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. A sei giorni dal decesso, avvenuto dopo due giorni di cure disperate in ospedale, gli inquirenti sono sempre più convinti che non si sia trattato di un incidente, bensì di omicidio. Il fascicolo per ora è stato aperto contro ignoti. Anche perché, per ricostruire il puzzle, mancano tre elementi fondamentali. Ovvero la possibile arma del delitto, non rinvenuta nemmeno nelle vicinanze della casa, il movente e l’assassino. 🔗 Leggi su Open.online

La voce di un uomo in piena notte e la lesione al collo: tutti i dubbi sulla morte di Diana Canevarolo - La finestra di casa era chiusa quando Diana Canevarolo è stata rinvenuta nel condominio dove viveva con marito e figlio a Torri di Quartesolo ... Secondo open.online

