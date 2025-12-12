La voce di Santini Fuori Minosse Il nuovo album

Un viaggio nei contrasti dell’animo umano, dove il pop d’autore si impone come linguaggio principale, lasciando in disparte le influenze jazz dei progetti precedenti, mantenendo una profondità testuale e una ricercatezza armonica inconfondibili. È questo “ Minosse “, l’album di Manuel Santini disponibile da oggi, dopo l’uscita del singolo-manifesto “ Il sarto di Gaza ” pubblicato lo scorso 10 ottobre: una narrazione potente, intensa e stratificata, suggerita già dalla copertina dell’artista con gli occhi infuocati. “Hover”, un brano d’atmosfera quasi cinematografica, apre l’album e con i suoi fruscii, percussioni cupe e un testo minimale, funge da invito enigmatico a inoltrarsi nei “gironi” tematici del disco, evocando a tratti le suggestioni malinconiche di brani cult come “Mad World”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

