‘La vita in un gesto’ Solidarietà al ristorante La Giara

Al ristorante la Giara la solidarietà è sempre di casa. Tantissime sono infatti le persone che anche domenica hanno partecipato all’evento dal titolo " La vita in un gesto. Un pane per tutti ", prendendo parte al pranzo solidale per una raccolta fondi a favore della Caritas Diocesana di Pesaro. Un momento conviviale organizzato dai fratelli Roberto e Gianluca Scaglioni, titolari del ristorante La Giara, in collaborazione con l’associazione dei Medici Cattolici Pesaro, Urbino e Fano, presieduta da Simone Domenico Aspriello. Un evento dedicato alle persone più svantaggiate durante il quale, oltre al pranzo solidale, si sono succeduti anche alcuni momenti di spettacolo coordinati da Francesca Guidi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it