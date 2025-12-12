La vincitrice del premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi è stata arrestata in Iran
La vincitrice del Premio Nobel per la Pace, l'iraniana Narges Mohammadi e diversi altri attivisti sono stati arrestati oggi durante una cerimonia commemorativa nella città nord-orientale di Mashhad. Lo rendono noto i gruppi per i diritti umani iraniani, citati da Iran International. Mohammadi, che sta scontando una pena detentiva complessiva di 13 anni e nove mesi per accuse di sicurezza nazionale,. Feedpress.me
La vincitrice del Premio Nobel per la Pace, l'iraniana Narges Mohammadi e diversi altri attivisti sono stati arrestati oggi durante una cerimonia commemorativa
