La vincitrice del premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi è stata arrestata in Iran

Narges Mohammadi, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, è stata arrestata in Iran insieme ad altri attivisti durante una cerimonia commemorativa a Mashhad. L'arresto ha suscitato preoccupazioni a livello internazionale per la situazione dei diritti umani nel paese.

La vincitrice del Premio Nobel per la Pace, l'iraniana Narges Mohammadi e diversi altri attivisti sono stati arrestati oggi durante una cerimonia commemorativa nella città nord-orientale di Mashhad. Lo rendono noto i gruppi per i diritti umani iraniani, citati da Iran International. Mohammadi, che sta scontando una pena detentiva complessiva di 13 anni e nove mesi per accuse di sicurezza nazionale,. Feedpress.me

