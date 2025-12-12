La vicenda Pam finisce in tribunale Niente accordo sul licenziamento

La disputa tra Pam Panorama e Filcams Cgil Siena sul caso del

La trattativa sul caso del " test del carrello " torna a un punto di stallo. Dopo giorni in cui sembrava essersi aperto uno spiraglio, il secondo confronto istituzionale convocato in prefettura per cercare un accordo tra Pam Panorama e Filcams Cgil Siena si è concluso senza l’intesa auspicata. Al centro della disputa c’è il caso di Fabio Giomi, cassiere sessantaduenne con oltre dieci anni di servizio alle spalle, licenziato in tronco dal punto vendita di Porta Siena per non aver rilevato merce occultata da un ispettore interno incaricato di simulare un furto e che, per il momento, non potrà tornare a lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La vicenda Pam finisce in tribunale. Niente accordo sul licenziamento

Stronzo a chi?, il maresciallo schiaffeggia il ragazzo e gli fa volare gli occhiali: il video

Video Stronzo a chi?, il maresciallo schiaffeggia il ragazzo e gli fa volare gli occhiali: il video Video Stronzo a chi?, il maresciallo schiaffeggia il ragazzo e gli fa volare gli occhiali: il video

Cerca Video Caricamento del Video...

Rivalità amorosa finisce in rissa: 24enne e 28enne si affrontano con bastone e bottiglia I due contendenti, stranieri, si sono feriti a vicenda in via Venezia durante una lite scaturita per una donna. Entrambi denunciati per lesioni aggravate. Indagini ancora in co - facebook.com Vai su Facebook

La vicenda Pam finisce in tribunale. Niente accordo sul licenziamento - Tavolo di confronto in prefettura sul caso di Fabio Giomi, sanzionato per il ’test del carrello’. lanazione.it scrive

Gratta e vinci da cinque milioni: la guerra tra i due ex soci (e amici) finisce in tribunale - Nell’udienza predibattimentale davanti al Tribunale di Sulmona, relativa alla vicenda giudiziaria nata da una vincita da 5 milioni di euro su un Gratta e Vinci, l’imputato Massimo ... ilmessaggero.it scrive