La vicenda Pam finisce in tribunale niente accordo sul licenziamento di Fabio Giomi

La controversia legata al licenziamento di Fabio Giomi, coinvolgendo il cosiddetto «test del carrello», si arena nuovamente in tribunale. Dopo tentativi di accordo, la trattativa non ha portato a una soluzione, riportando la vicenda al centro dell’attenzione giudiziaria.

Siena, 12 dicembre 2025 – La trattativa sul caso del « test del carrello » torna a un punto di stallo. Dopo giorni in cui sembrava essersi aperto uno spiraglio, il secondo confronto istituzionale convocato in prefettura per cercare un accordo tra Pam Panorama e Filcams Cgil Siena si è concluso senza l'intesa auspicata. Test del carrello alla Pam, cassiera sospesa 10 giorni. "Non ha visto un mascara nascosto in una busta di castagne". "Un fatto inaccettabile" Al centro della disputa c'è il caso di Fabio Giomi, cassiere sessantaduenne con oltre dieci anni di servizio alle spalle, licenziato in tronco dal punto vendita di Porta Siena per non aver rilevato merce occultata da un ispettore interno incaricato di simulare un furto e che, per il momento, non potrà tornare a lavoro.

