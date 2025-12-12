La via pulchritudinis nella didattica | educare lo sguardo a riconoscere la bellezza anche quando brucia Lettera

La via pulchritudinis nella didattica invita a sviluppare negli studenti la capacità di riconoscere e apprezzare la bellezza, anche nei momenti difficili. Attraverso un percorso educativo che valorizza lo sguardo e la percezione, questa prospettiva trasforma la classe in un ambiente di scoperta e rivelazione, arricchendo l’esperienza formativa con una dimensione estetica e spirituale.

Inviata da Simone Billeci - La via pulchritudinis, applicata alle ore di lezione, rappresenta un percorso educativo che mira a restituire profondità allo sguardo degli studenti e a trasformare la classe in un luogo di rivelazione.

