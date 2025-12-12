La vedova di D'Orazio chiede 100mila euro di risarcimento a Francesca Michelon figlia legittima del batterista

La vedova di Stefano D’Orazio ha intentato una causa legale contro Francesca Michelon, chiedendo 100mila euro di risarcimento per danni esistenziali. Secondo quanto sostenuto, i rapporti tra il musicista e la figlia sarebbero stati compromessi dal comportamento di quest’ultima, che avrebbe influito sulla decisione del batterista di non riconoscerla in vita.

Tiziana Giardoni ha avviato un’azione legale contro Francesca Michelon per danni esistenziali. Secondo la vedova di Stefano D’Orazio, i rapporti difficili tra il musicista e la figlia sarebbero dipesi dal comportamento della donna, motivo per cui lui avrebbe scelto di non riconoscerla in vita. Fanpage.it La vedova di D’Orazio chiede 100mila euro di risarcimento a Francesca Michelon, figlia legittima del batterista - Secondo la vedova di Stefano D’Orazio, i rapporti difficili tra il musicista e la figlia sarebbero dipesi ... fanpage.it Eredità di Stefano D'Orazio, la vedova chiede 100 mila euro alla figlia «segreta» Francesca Michelon per danni esistenziali - È iniziato il processo di secondo grado per l'eredità di Stefano D'Orazio, storico batterista dei Pooh. msn.com È iniziato il processo di secondo grado per l'eredità di Stefano D'Orazio - facebook.com facebook

Eredità D’Orazio, la moglie Tiziana Giardoni su Francesca Michelon “Stefano provò a costruire un ra

Video Eredità D’Orazio, la moglie Tiziana Giardoni su Francesca Michelon “Stefano provò a costruire un ra Video Eredità D’Orazio, la moglie Tiziana Giardoni su Francesca Michelon “Stefano provò a costruire un ra